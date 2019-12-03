Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 431,61 lira, satış fiyatı ise 442,39 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 269,70 lira, 269,79 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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