Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 772,68 lira, satış fiyatı 792,23 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 482,70 lira, satış fiyatı 483,25 lira seviyesinde yer alıyor.

03.09.2021 - 07:44

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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