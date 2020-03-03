Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mart 2020 anlık ve güncel altın alış satış fiyatları
3 Mart 2020 sabahında gram altın 317,75 lira alış fiyatı, 317,86 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 508,48 liradan alıcı bulurken, 521,21 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 2144 alış fiyatı, 2146 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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