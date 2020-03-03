Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 317,7 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı ise 521,1 TL

Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Uzmanlar G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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