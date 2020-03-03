Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları

3 Mart 2020 sabahında gram altın 317,75 lira alış fiyatı, 317,86 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 508,48 liradan alıcı bulurken, 521,21 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 2144 alış fiyatı, 2146 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

ntv.com.tr 03.03.2020 - 10:12

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

SON DAKİKA: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Altının gram fiyatı 317,7 seviyesinden işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı ise 521,1 TL 

Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Uzmanlar G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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