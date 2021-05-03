Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 756,81 lira, satış fiyatı 775,76 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 472,26 lira, satış fiyatı 473,81 lira seviyesinde yer alıyor.
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