Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ederken güvenli liman altının fiyatında yükseliş yaşanıyor. 

Gram altın 302,6 seviyelerindeyken çeyrek altın ise 496,6 TL civarında seyrediyor. 

Gram altın, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 299,7 liradan tamamlayan gram altın yüzde 0,1 artışla dün 299,9 TL ile günü tamamlamıştı. 

Artan jeopolitik risklerle beraber merkez bankalarının gevşek para politikasına devam etmesinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek, gram altında ise 297-305 lira aralığının izleneceğini kaydetti.

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