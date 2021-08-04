Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Yatırımcıların cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla birlikte küresel altın fiyatları bu hafta yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Yeni günde ise gram altın, dolar/TL'deki yükselişi takip etti.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta başından bu yana düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne 490,55 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 784,88 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.199 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,12 altında 1.811,19 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

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