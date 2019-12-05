Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 436,77 lira, satış fiyatı 447,70 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 272,93 lira, satış fiyatı 273,03 lira seviyesinde yer alıyor.

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