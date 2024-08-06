Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Çeyrek altın 4.270,00 lira

Yarım altın 8.565,00 lira

Tam altın 16.780,58 lira

Cumhuriyet altını 17.104,00 lira

Reşat altın 17.136,47 lira

Gremse altın 41.897,82 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Öne Çıkan Video

Kamp malzemelerine ilgi arttı

EKONOMİ HABERLERİ

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ağustos 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ağustos 2024 dolar - euro fiyatları)

Bakan Uraloğlu: Tokat-Niksar yolu bittiğinde 550 milyon liralık tasarruf sağlayacağız

Bakan Uraloğlu: Tokat-Niksar yolu bittiğinde 550 milyon liralık tasarruf sağlayacağız

Yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı PPK faiz kararı)

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı PPK faiz kararı)

Resesyon nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur?

Resesyon nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...