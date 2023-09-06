Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin ABD'de faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği yönünde beklentilerle güçlenmesiyle kayıplarını artırarak bir haftanın dip seviyesine geriledi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1926 dolardan işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1662 lira, çeyrek altın 2 bin 721 liradan satılıyor.



Bir süredir dünya genelinde varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri azalmışken, dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarına yıl sonuna kadar devam edeceklerini duyurmasının ardından yükselişi ivme kazanan petrol fiyatları, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdi.



ABD'de artan hazine tahvili getirileri ve yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.



Analistler, ekonomik verilerin dayanıklılık göstermesi ve son dönemde açıklanan verilerin yakın zamanda faiz oranlarının değiştirilmesine gerek olmadığı sinyalini vermesiyle ABD hazine tahvili getirilerinin yükseldiğini dile getirdi.



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını söyledi.



Waller, faiz artışlarında sona gelinip gelinmediğini söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bir faiz artırımının daha ekonomiyi resesyona sokmasının pek olası görünmediğini bildirdi.



Analistler, bugün Fed'in "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini aktararak, gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.



Öte yandan, Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyururken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.



Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,1 artışla günü 89,8 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol, yeni güne ise yatay seyirle başladı.



Artan tahvil getirilerinin de etkisiyle, dolar endeksi dün yüzde 0,6 yükselişle 104,8 seviyesinden günün kapatırken, Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını yaptı.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI