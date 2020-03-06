Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 527,55 lira, satış fiyatı ise 540,76 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın 329,70 lira alış fiyatı, 329,82 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

06.03.2020 - 07:39

altın6.jpg

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...