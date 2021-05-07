Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 6 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 773,57 lira, satış fiyatı 793,26 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 484,69 lira alış fiyatı, 483,91 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

07.05.2021 - 08:55

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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