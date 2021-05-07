Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 6 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 773,57 lira, satış fiyatı 793,26 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 484,69 lira alış fiyatı, 483,91 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.