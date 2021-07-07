Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 803,31 lira, satış fiyatı 823,51 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 501,99 lira, satış fiyatı 502,02 liradan işlem görüyor.
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