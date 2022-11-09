Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Kasım 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ABD ara seçimlerinin ardından dolardaki düşüş sonrası altın fiyatları yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artışla 1715 dolara kadar yükselerek ekim ayından bu yana en yüksek düzeyi gördü. Altının ons fiyatı, 1711 dolar civarında hareket ediyor.

İç piyasada gram altın 1023 lira, çeyrek altın 1645 lira, cumhuriyet altını 6771 liradan el değiştiriyor.

ABD'de dün başlayan ara seçimlerin sonunda Demokrat Parti'nin, ABD Başkanı Joe Biden görev süresinin yarısında Kongre'nin kontrolünü kaybedeceği ve Cumhuriyetçi Parti'nin kazanacağı öngörülüyor.



Saxo Markets tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre Kongre'nin iki kanadının farklı partilerin kontrolünde kalması ekonomiyi destekleyici maliye politikalarının izlenmesini zorlaştırarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırma hızını beklenenden daha erken azaltmasına yol açabilir.



Ekonomistler yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinde ise aylık enflasyonun yüzde 0,5, yıllık enflasyonun da yüzde 6,5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlar.



Fed'in politika faizi vadeli kontratları, merkez bankasının aralık toplantısında yüzde 67 ihtimal ile 50 baz puan büyüklüğünde artırıma gideceğini, yüzde 33 ihtimal ile de 75 baz puan artırıma gideceğini fiyatlıyor.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.