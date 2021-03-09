Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mart 2021 günce altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 418,3 liradan işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 419,4 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 418,3 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını da 2.805 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2'lik kayıpla günü 1.681 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,8 artışla 1.693 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



Analistler, tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketinin enflasyona yol açacağı endişelerini ortadan kaldıran açıklamalarının, tahvil faizlerinin yüzde 1,60 sınırının altına inmesini, ons altın üzerindeki baskının ise azalmasını beraberinde getirdiğini söyledi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.700 doların aşılması halinde ise 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



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