Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 9 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 734,35 lira, satış fiyatı 75,295 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 458,76 lira, satış fiyatı 458,99 lira seviyesinde yer alıyor.

09.04.2021 - 07:54

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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