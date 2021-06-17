Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (17 Haziran 2021 altın fiyatları)

Altın, Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydederek mayıs ayındaki kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle düşüşünü sınırladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL'ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle sınırlı bir kayıp yaşayarak 503 TL'ye kadar geriledi.

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı.



Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, perşembe günü 1.820 dolar civarında işlem görüyor.