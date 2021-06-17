Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (17 Haziran 2021 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını 3.370 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 17.06.2021 - 08:23

Çeyrek altın fiyatları kaç TL? (17 Haziran 2021 altın fiyatları)

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Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Fed Başkanı Powell: Ekonomik göstergeler güçlenmeye devam ediyor

Fed Başkanı Powell: Ekonomik göstergeler güçlenmeye devam ediyor

Altın, Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydederek mayıs ayındaki kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle düşüşünü sınırladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL'ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle sınırlı bir kayıp yaşayarak 503 TL'ye kadar geriledi.

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı. 

Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, perşembe günü 1.820 dolar civarında işlem görüyor.

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