Çeyrek altın fiyatları kaç TL? 5 Ağustos 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını 3.231 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 05.08.2021 - 09:35

Çeyrek altın fiyatları kaç TL? 5 Ağustos 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.

Küresel altın fiyatları ise bu hafta yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Yeni günde ise gram altın, dolar/TL'deki yükselişi takip etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ (HABERE GİT)

Hafta başından bu yana düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne 495 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.31 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.808,78 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

NTV EKİBİ YANGIN BÖLGESİNDE: TERMİK SANTRALDEKİ YANGIN 11. SAATTE SÖNDÜ

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...