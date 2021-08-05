Çeyrek altın fiyatları kaç TL? 5 Ağustos 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.

Küresel altın fiyatları ise bu hafta yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Yeni günde ise gram altın, dolar/TL'deki yükselişi takip etti.



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Hafta başından bu yana düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne 495 lira seviyelerinde başladı.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.31 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.808,78 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

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