Çeyrek altın fiyatları kaç TL? 5 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 5 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 654,30 lira, satış fiyatı 670,64 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 408,65 lira, satış fiyatı 409,22 lira seviyesinde işlem görüyor.
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