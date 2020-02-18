Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 310,2 lira seviyesinde bulunuyor.



Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 310,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 508 lira, Cumhuriyet altını da 2.075 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1.587,5 dolardan işlem görüyor.



Analistler, bugün itibarıyla corona virüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.



Çin'deki yeni tip corona virüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.



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