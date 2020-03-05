Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Mart 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesinin ardından yükselişen geçen altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. 5 Mart 2020 sabahına altının gram fiyatı, yüzde 0,28 değer kazanarak 321,09 liradan başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 525,87 lira, Cumhuriyet altını ise 2.163 liradan işlem görüyor.

Dün 2016 yılından bu yana kaydedilen en hızlı gün içi yükselişi yaşayan﻿​ ons altın ise 1.639,49 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu ifade eden analistler, İdlib konusundaki gelişmelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmenin yaından takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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