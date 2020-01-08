Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (Son dakika 8 Ocak altın kuru fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?.. İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üslerini vurması altın fiyatlarını yeniden yukarı çekti. İşte 8 Ocak sabahı çeyrek altın fiyatı...

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Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum

Gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum

Ortadoğu'da yeniden jeopoltik kaygıların önce çıkması, İran'ın ABD üslerini vurması ve sonrasında İran'dan gelen sert açıklamalarla altın fiyatlarında yön tekrar yukarı döndü...

8 Ocak sabahı tüm dünyada küresel çaptaki altın fiyatları tırmanışa geçti.

Altının ons fiyatı 1592 dolar seviyelerini test etse de 10.10 itibariyle 1590 dolardan işlem görüyor.

İçeride de çeyrek altın fiyatları 493 liraya çıktı. ﻿Yarım altın ﻿986 lira, ﻿Cumhuriyet altını ise 2.028 liradan işlem görüyor. (Gram altın ise 306 lira civarında).

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