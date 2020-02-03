Çeyrek altın fiyatları son dakika bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.022 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında açılışta 1.592 doları gören ve sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki yüksek risk algısının varlık fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.



Analistler, bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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