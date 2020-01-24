Çeyrek altın fiyatlarında bugün son dakika ne kadar oldu? 24 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 297,7 lira seviyesinde işlem görüyor.



Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 297,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.559,7 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasına dair haber akışının yakından takip edildiğini belirterek, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin de Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı bölgede turizmden perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkilediğini, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin giderek arttığını vurguladı.



Altın fiyatlarının ise küresel piyasalardaki gelişmelere sınırlı tepki gösterdiğine dikkati çeken analistler, ons altının fiyatının 1.550-1.560 bandında dalgalanmaya devam ettiğini, bu bandın aşağı ya da yukarı yönlü kırılmasına göre fiyat hareketinin şekillenmesinin beklendiğini, gram altında ise 298 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.





GRAMAJI DÜŞÜK ALTIN NASIL ANLAŞILIR?