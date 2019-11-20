Çeyrek altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 kazançla 271,1 lira seviyesinde seyrediyor.



Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı.



Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 271,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.476,6 dolar seviyesinde seyrediyor.



Uzmanlar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtti.



KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENİ MERKEZ BANKASI OLDU

VİDEO: ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Dün, ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından Çin, bu karara karşılık verebileceğini, ABD'nin iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı bir konuşmada Çin ile anlaşılmaması durumunda tarifeleri daha fazla artıracağını söylediğini ifade eden uzmanlar, bu durumun yatırımcıların risk iştahını düşürdüğünü kaydetti.



Uzmanlar, yurt içinde Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku, yurt dışında ABD'de MBA mortgage başvuruları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten uzmanlar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

"KÜRESEL ENFLASYON ARTACAK"