Çeyrek altın kaç TL? 17 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.015 lira, Cumhuriyet altını 4.142 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?  2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 11:09

Çeyrek altın kaç TL? 17 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 618 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 613,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 618,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.015 lira, Cumhuriyet altını da 4.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.856 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 10,36 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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