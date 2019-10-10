Çeyrek altın ne kadar? (10 Ekim 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre güne yüzde 0,21 prim ile başladı. Gram altın, bu sabah saatlerinde 284,8 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464,37 lira, Cumhuriyet altını 1.906 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 1.509,25 dolardan işlem görüyor.

﻿BARIŞ PINARI HAREKEATI BAŞLADI (HABERE GİT)



Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

Uzmanlar, bugün Barış Pınarı Harekatı'na dair gelişmelerin takip edileceğini belirtirken, ABD ile Çinli yetkililer arasında bugün başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirterek, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması halinde altının ons fiyatında aşağı yönlü hareketin görülebileceğini ifade etti.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan 280 ve 284 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.



Ayrıca uzmanlar, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün Washington'da başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.



Artan risk iştahına paralel altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gözlemlenebileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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