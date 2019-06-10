Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,55'lik değer kaybıyla başlayarak 250,05 TL'den işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını ise 1.687 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,83'lük değer kaybıyla 1.329,52 dolardan işlem görüyor.
Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunda. Ayrıca, TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 248 liranın destek, 255 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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