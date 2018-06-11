Çeyrek altın ne kadar? (11 Haziran 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 187 lira seviyelerinde dengeledi.



Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 187 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, "Faiz kararlarının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz. Altının gram fiyatı da hem ons fiyatından hem de dolar kurundan aldığı destekle yükselebilir" ifadelerini kullandı.

