Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 194,7 lira seviyelerinde dengeledi.



Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde harekete eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 194,6 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 194,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 320 lira, Cumhuriyet altını da 1.305 liradan satılıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın 1.300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 1.302 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, Fed’in faiz kararının altının ons fiyatını olumsuz etkilemediğini belirterek, Fed'in dün faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2.00 aralığına yükselttiğini, 25 baz puanlık artışın piyasaların beklediği gibi gerçekleştiğini, Fed’in bu yıl için 2 kez daha faiz artırmasının beklendiğini kaydetti.



Fed'in faiz kararından olumsuz etkilenmeyen ons altın fiyatının 1.300 doların hemen üzerinde işlem gördüğünü ifade eden uzmanlar, "Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları piyasalar için daha önemli olacaktır. Draghi’nin de Fed gibi şahin tonda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün altının ons fiyatı 1.297-1.315 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyebilir" ifadelerini kullandı.

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