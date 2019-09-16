Düşüş eğilimini Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ettiren altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, bu sabah saatlerinde yüzde 1,83 prim yaparak 277,13 TL'den işlem görüyor.
Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan indirmesinin ardından düşüşü hızlanan dolar/TL, yüzde 1,6 kadar değer kaybı yaşarken Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da mevduat faizini 10 baz puan düşürmesi sonrası altının ons fiyatı 1.520 doların üzerini test etmişti.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.845 liradan satılıyor.
Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 1.503 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerinin risk algısını düşürdüğünü ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin perakende satış ve ciro endeksleri takip edilecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi gerçekleşecek.