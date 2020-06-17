Çeyrek altın ne kadar? (17 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Küresel piyasalarda corona virüste yaşanabilecek ikinci dalga endişesiyle geri dönüşler yaşanıyor.

Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başlayarak 379 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.481 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.725 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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