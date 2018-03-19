Çeyrek altın ne kadar? (19 Mart 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,7 lira seviyelerinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 166,4 lira ile tüm zamanların zirvesini gören altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 165,5 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,04 artışla 165,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle düşüş eğilimini bugüne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.309,7 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, altının ons fiyatında düşüşlerin devam etmesinin altının gram fiyatında agresif yükselişleri frenlediğini söyledi.



Bu hafta altının gram fiyatında 163-167 lira aralığının takip edileceğini belirten uzmanlar, altının gram fiyatının 167 lira seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda yükselişleri 170 liraya kadar sürebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, ABD tarafında siyasi gelişmelerin yanı sıra bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının takip edileceğini aktardı.



Teknik olarak altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesinin çok güçlü bir destek seviyesi olduğunun altını çizen uzmanlar, bugün altının ons fiyatında 1.305-1.315 dolar aralığında işlemler gerçekleşebileceğini sözlerini ekledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (KAPALIÇARŞI PİYASASI)