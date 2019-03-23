Altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 237,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52 değer kazancıyla 1.586,00 lira oldu.
Geçen hafta 374,00 lira olan çeyrek altın ise bu hatfayı yüzde 3,47 artıyla kapattı. Serbest piyasada altın 387,00 liradan alıcı buluyor. Gram altının fiyatı ise 243 lira.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR (KUYUMCU TAKTİĞİ)