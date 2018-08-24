24 Ağustos 2018 sabahında gram altın 234 liradan işlem görüyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)
Saat 09.35 itibariyle spot piyasada çeyrek altın 375 liraya, cumhuriyet altını ise 1540 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise, 1.189 doların altında işlem görüyor.
Uzmanlar, 1.200 doları geçmekte zorlanan altının ons fiyatında bu seviyenin güçlü direnç konumuna geldiğini, 1.200 doların üzerindeki kapanışlarda ise 1.215 dolar seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.
Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirten uzmanlar, Powell'ın konuşmasının döviz ve emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.