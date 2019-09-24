Çeyrek altın ne kadar? (24 Eylül 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 279 lira seviyesinde dengeledi. Gram altın, bu sabah 279,5 lira seviyelerinde seyrediyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458,6 lira, Cumhuriyet altını 1.886 liradan satılıyor.

Altının onsu ise 0, değer kaybıyla 1.521,47 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden gelen haberlerle geride bıraktığımız hafta, cuma günü, yüzde 0,9 yükselmişti.

ABD'DEN TÜRKİYE YENİ TEKLİF (HABERE GİT)



ABD'nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımlar atması bekleniyor. Sözlü olarak iletilen gelişme, Ankara'ya yazılı olarak da sunulacak. Başlıklar arasında, F-35'lerin satışı, çelik ve alüminyum vergileri, serbest ticaret anlaşması ile Patriot'lar var...

Öte yandan, analistler, ABD'de tarım çiftliklerine bir gezi düzenlemesi planlanan Çin'li heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaları sonucu geziyi iptal etmesinin altın fiyatlarını artırdığını söyledi.



Dünya genelinde merkez bankalarının geçen hafta toplantılarını tamamladığını ancak küresel makroekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı konuşmanın beklenenden şahin bulunmasının altının fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.



TÜRKİYE'NİN ALTIN TERCİHİ

