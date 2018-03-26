Çeyrek altın ne kadar? (26 Mart 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü, dolar kuru ve altın ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 172,6 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,8 değer kaybıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.344 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, altının ons fiyatının haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında 1.350 doların üzerini test ettiğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmadığını belirterek,"Bu hafta altının ons fiyatındaki performans bizim için önemli olacaktır. 1.350 doların üzerinde kalıcı olup olmayacağı, kısa ve orta vadeli görünüme ilişkin işaret verebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Altının gram fiyatının bugünkü düşüşünde dolar kurundaki geri çekilmenin etkili olduğunu ifade eden uzmanlar, dolar kurundaki düşüşün hızlanması durumunda altının gram fiyatının 170 liranın altına inebileceğini kaydetti.



Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın adımları sonrası kızışan "ticaret savaşları"na ilişkin Çin ve Avrupa'dan gelecek açıklamalarını takip edileceğini belirterek, "Teknik açıdan altının gram fiyatında 170,4-172,4 lira, altının ons fiyatında ise 1.342-1.354 dolar aralığında işlemler gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

