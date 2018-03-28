Çeyrek altın ne kadar? (28 Mart 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 172,1 lira seviyesinde dengelendi.



Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 172,2 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen altından 172,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.151 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.341 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, altının ons fiyatının dün 1.357 dolar seviyesini test etmesinin ardından, 1.340 dolara kadar gerilediğini belirterek, altının ons fiyatının direnç seviyesini kıramadığını kaydetti.



Uzmanlar, veri akışının az olması, "ticaret savaşları"yla ilgili olumsuz bir açıklama gelmemesinin altının ons fiyatındaki düşüşlerde etkili olduğunu ifade ederek, "Altının ons fiyatı 1.350 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse yükselişler 1.380 dolar, satış baskısı devam ederse düşüşler 1.320 dolar seviyesine kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Piyasalarda dalgalı seyir ve belirsizliğin devam etmesi nedeniyle Kapalıçarşı'da döviz ve altında alım-satım aralığının açıldığını bildiren uzmanlar, teknik açıdan altın gram fiyatında 170,3 liranın destek, 172,5 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.