Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 azalışla 191,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 191,5 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.286 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1300 doların hemen altında işlem görüyor.
Uzmanlar, küresel piyasalarda azalan risk algısı ile değer kazanan dolar endeksinin altının ons fiyatındaki düşüşlerde etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.295 doların destek, 1.305 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Uzmanlar, dolar kurunun altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, bugün altının gram fiyatının 190-197 lira aralığında dalgalanmasını beklediklerini bildirdi.
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