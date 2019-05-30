Altının gram fiyatı, güne 247,52 lira seviyelerinde başlayarak işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 247,49 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak 247,52 lira seviyelerinde hareket ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 407 lira, Cumhuriyet altını 1.668 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yeni günde 1.278 dolar bandında işlem görüyor.
Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün, yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya işsizlik ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini ifade etti.
Altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, ons altında 1.285 doların kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu bildirdi.
VIDEO: İKİ KİŞİDEN BİRİ 'ÇEYREK' TAKIYOR (DÜĞÜN SEZONU ARAŞTIRMASI)