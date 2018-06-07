Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,9 lira seviyelerinde dengeledi.
Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 189,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 190,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.297,2 dolardan işlem görüyor.
Piyasaların, TCMB’nin faiz kararını önceden fiyatladığını bildiren uzmanlar, dün dolar kurundan olumsuz etkilenen altının gram fiyatının gerilediğini kaydetti.
Uzmanlar, altının gram fiyatının bugün TCMB’nin faiz kararından sonra yön belirleyebileceğini ifade ederek, altının gram fiyatında 185 liranın destek, 195 liranın ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini kaydetti.
Altının ons fiyatının, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına kadar 1.285-1.315 dolar aralığında kalmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, bugün Euro Bölgesi büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini bildirdi.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?