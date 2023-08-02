Çeyrek altın ne kadar? (Gram altın fiyatları)

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1948 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı bin 691 lira, çeyrek altın 2 bin 802 lira, cumhuriyet altını 11 bin 159 liradan satılıyor.

İçeride perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor. Ekonomistler enflasyonun temmuzda yüzde 9,1 artmasını bekliyor.



Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay atacağı adımlara yönelik beklentilerdeki belirsizlikler de varlığını sürdürürken, bugün itibaren yoğunlaşacak veri gündeminin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.



Özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, Fed üyelerinin enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeleri sürüyor.



Buna göre, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, aylık enflasyon verilerinin iyi geldiğini, hedeflerinin büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürmek olduğunu dile getirdi.



Kredi koşullarında beklendiği kadar sıkılaşma görmediklerini kaydeden Goolsbee, enflasyonu düşürme çabalarının işe yaradığına dikkati çekti.



Öte yandan, Fed'in yayımladığı, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporu, ikinci çeyrekte ülkedeki bankaların kredi koşullarını sıkılaştırdığını ortaya koydu.



Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini açıklayan ABD Hazine Bakanlığı da temmuz-eylül dönemi borçlanma öngörüsünü 1 trilyon 7 milyar dolara yükseltti.