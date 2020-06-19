Çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381,7 liradan işlem görüyor.



Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 379,9 liradan tamamladı.



Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.562 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.731,1 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.



İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.



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