Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Corona virüs salgınındaki ikinci dalga endişesi nedeniyle piyasalardaki dalgalı seyir devam ediyor.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Gram altın 385 lira seviyelerinde yer alıyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını ise 2.520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,55 değer kazancıyla 1.753,65 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtirken teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.



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