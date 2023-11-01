Çeyrek altın ne kadar? (1 Kasım 2023 altın fiyatları)

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Kasım 2023 güncel çeyrek altın, ons altınve gram altın satış fiyatları...



Ons altın 2000 dolar seviyesinin altına sarkmasının ardından düşüşüne devam ederek 1979 dolar seviyesine geriledi.



Buna paralel olarak gram altın da 1801 liraya düştü.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:



Çeyrek altın 3027 lira



Yarım altın 6005 lira



Tam altın 12075 lira



Cumhuriyet altını 11963 lira



Reşat altını 11995 lira



Gremse altın 30280 liradan satılıyor.