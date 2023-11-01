Çeyrek altın ne kadar? (1 Kasım 2023 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? (1 Kasım 2023 altın fiyatları)

Çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Kasım 2023 güncel , ons altınve gram altın satış fiyatları...

Ons altın 2000 dolar seviyesinin altına sarkmasının ardından düşüşüne devam ederek 1979 dolar seviyesine geriledi.

Buna paralel olarak gram altın da 1801 liraya düştü. 

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3027 lira

Yarım altın 6005 lira

Tam altın 12075 lira

Cumhuriyet altını 11963 lira

Reşat altını 11995 lira

Gremse altın 30280 liradan satılıyor.

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