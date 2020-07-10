Çeyrek altın ne kadar? (10 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Bu hafta içerisinde 400 TL'yi aşarak rekor kıran altının gram fiyatında düşüş eğilimi söz konusu.

Gram altın yeni güne 397 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira; Cumhuriyet altını ise 2.604 lira seviyelerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.802,04 dolardan işlem görüyor.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, bugün yurt içinde Nisan ayı işsizlik rakamlarının takip edileceğini bildirirken yurt dışında ise sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.



REKOR KIRAN ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?