Çeyrek altın ne kadar? (10 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Hafta içerisinde 400 TL ile rekor tazeleyen gram altın 397 lira seviyelerinde yer alıyor. Çeyrek altın 654 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.604 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 10 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 10.07.2020 - 07:30

Çeyrek altın ne kadar? (10 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Bu hafta içerisinde 400 TL'yi aşarak rekor kıran altının gram fiyatında düşüş eğilimi söz konusu.

Gram altın yeni güne 397 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira; Cumhuriyet altını ise 2.604 lira seviyelerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.802,04 dolardan işlem görüyor.

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CORONA VİRÜS

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, bugün yurt içinde Nisan ayı işsizlik rakamlarının takip edileceğini bildirirken yurt dışında ise sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

REKOR KIRAN ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

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