Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 238 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 238,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışla hemen hemen aynı seviyelerde bulunarak 238 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını 1.606 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında güne 1309 dolar seviyelerinde başlasa da 08.00 itibarıyla1.306 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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