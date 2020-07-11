Çeyrek altın ne kadar? (11 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Corona virüs salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. Bugün hafta sonu nedeniyle kapalı olan iç piyasalarda altının gram fiyatı, 397 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira, Cumhuriyet altını ise 2.606 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı ise 1.799,51 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.



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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.



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