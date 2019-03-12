Gram altın fiyatı, 12 Mart 2019 sabahında 226,43 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada çeyrek altın 362,3 lira, yarım altın 724,7 lira, tam altın 1449 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 1502,9 liradan alıcı buluyor.
KISA VE NET: ALTIN
Ekonomi
Gram altın fiyatı, 12 Mart 2019 sabahında 226,43 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada çeyrek altın 362,3 lira, yarım altın 724,7 lira, tam altın 1449 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 1502,9 liradan alıcı buluyor.
KISA VE NET: ALTIN