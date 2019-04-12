Altının gram fiyatı, 238 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışla hemen hemen aynı seviyelerde bulunarak 238 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.609 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1292 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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